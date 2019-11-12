Полиция проверит жалобу на облитый кислотой домофон в Новой Москве

Как рассказали «360» в пресс-службе столичного МВД, 10 ноября в полицию с заявлением по этому случаю обратилась консьержка.

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«Она сообщила, что неизвестный намазал, испачкал или опрыскал домофон какой-то жидкостью. Женщина до домофона дотронулась — в результате у нее покраснение пальца. В госпитализации она не нуждалась. Мы, соответственно, выясняем, что это за жидкость и что за хулиган», — рассказали в полиции. Также в пресс-службе заявили, что это единичный случай.

Жильцы дома также сообщили, что в подъезде стоит невыносимый запах, от которого кружится голова и тошнит.