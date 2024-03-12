12 марта 2024, 04:25
Полиция проверит конфликт звезды «Уральских пельменей» Соколова с подростками
Екатеринбургская полиция проверит сообщения о конфликте актера «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова с подростками. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.
Представитель полиции сообщил изданию, что по факту, конфликта официальных обращений в МВД не было. Но дежурной части отдела полиции № 5 зарегистрировали происшествие по сообщениям из Сети. Теперь участковые проведут проверку данного инцидента.
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«По их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — добавил Горелых.
Ранее стало известно, что в ночь с 9 на 10 марта Дмитрий Соколов вступил в перепалку с незнакомыми молодыми людьми в метро Екатеринбурга. Актер в сопровождении коллег ехал из бара, в руке у него была опустошенная бутылка виски. Молодые люди утверждают, что Соколов ударил этой бутылкой одного из них.
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