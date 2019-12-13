Полиция проверит информацию о сбитом скорой помощью мужчине на Урале

Очевидцы сообщили во «ВКонтакте» о ДТП в Магнитогорске: карета скорой помощи переехала мужчину на улице Калмыкова. Водитель с места происшествия скрылся. Полиция проверит эту информацию.

«Из медицинского учреждения ночью 13 декабря в полицию поступило сообщение о мужчине с телесными повреждениями. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.

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Вечером 12 декабря в паблике «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что водитель скорой помощи возле дома №4 по улице Калмыкова проехал по человеку и скрылся с места происшествия. Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на главного врача станции скорой медицинской помощи Магнитогорска Александра Шумкова, водителя машины ночью со смены забрали в полицию.

Потом с дежурства сняли и медработников. Собеседник добавил, что, возможно, мужчина, которого якобы переехала скорая помощь, упал. По данным Шумкова, он парализован, ходит с палочкой и у него случился инсульт.