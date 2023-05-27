Происшествия 27 мая 2023, 22:31 Полиция проверит данные о побеге заключенных из отряда «Шторм» в Лисичанске 161.ru: ростовская полиция проверит данные о побеге заключенных в Лисичанске Pxhere

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Полиция Ростовской области проверит информацию о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска в ЛНР. Об этом сообщил сайт 161.ru. В материале журналисты сослались на пресс-службу регионального МВД.

Ранее стало известно, что правоохранители получили ориентировку на 39 сбежавших из Лисичанска бойцов отряда «Шторм Z». Как указал собеседник издания, из города дезертировали бывшие заключенные. О побеге также писали в Telegram-каналах.

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Как рассказал источник сайта, при побеге погиб военный министерства госбезопасности ЛНР. Эти данные подтвердил источник 161.ru в военной структуре одной из народных республик.

Собеседник издания уточнил, что побег состоялся 24 мая. Ориентировки на участников побега разослали силовым структурам, которые сотрудничают с органами внутренних дел Ростовской области, а также главам администраций в приграничных районах.

Около 20 террористов могли сбежать из сирийской тюрьмы после землетрясения, которое произошло в начале февраля на северо-западе Сирии. После природного катаклизма в тюрьме вспыхнул мятеж, в ходе которого в тюрьме могли не досчитаться арестантов.