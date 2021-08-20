Полиция провела массовое задержание мигрантов в Котельниках

Около 150 приезжих задержали полицейские в Котельниках для проверки документов. Об этом «360» сообщили в дежурной части.

«Задержали максимум 150 человек. Просто проверяют у них документы сотрудники ОВМ и сотрудники центра по противодействию экстремизму и терроризму ФСБ России по Московской области», — сообщили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на адвоката Лидию Аносову уточнил, что задержали прихожан местной мечети для проверки документов. Защитник пояснила, что с задержанными обращаются корректно и разрешили передать им воду.

«У них проверяют документы, пока ничего не инкриминируют», — заявила адвокат.

В последние несколько месяцев мигранты стали частыми фигурантами массовых драк. В первой половине июля приезжие устроили около метро «Кузьминки» разборку.



Прибывшие на место сотрудники полиции задержали более 80 человек. Против восьми участников драки завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Остальных отправили под административный арест, а после в Центр временного содержания, откуда их начали высылать из России.