Происшествия 23 марта 2023, 13:40 Полиция Приморья задержала мужчину, который украл бокс с деньгам на благотворительность

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В Приморском крае правоохранители задержали мужчину, который вынес из кинотеатра бокс с деньгами, предназначенными для благотворительных целей. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

Во время допроса 33-летний горожанин признался, что украл деньги и прятал их в подвале своего дома. Всего в боксе находилось пять тысяч рублей, из которых мужчина успел потратить на личные цели одну тысячу.

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Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Грабеж». В данный момент он находится под стражей.

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