23 марта 2023, 13:40
Полиция Приморья задержала мужчину, который украл бокс с деньгам на благотворительность
В Приморском крае правоохранители задержали мужчину, который вынес из кинотеатра бокс с деньгами, предназначенными для благотворительных целей. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.
Во время допроса 33-летний горожанин признался, что украл деньги и прятал их в подвале своего дома. Всего в боксе находилось пять тысяч рублей, из которых мужчина успел потратить на личные цели одну тысячу.
Реклама
Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Грабеж». В данный момент он находится под стражей.
Реклама
Кражи
Реклама
Реклама