Полиция пресекла массовую драку в Люберцах

Полиция задержала участников массовой драки в подмосковном ЖК «Люберецкий». Конфликт произошел вчера из-за бытовой ссоры, рассказали радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В Сети появилось видео драки, на которой один из ее участников, самый агрессивный, бьет другого костылем. Остальные в основном бестолково бегают вокруг, стараясь не попасться под горячую руку. Некоторые в панике убегают. На фоне слышатся женские крики.

«Поступило сообщение, что у одного из домов, расположенных на улице Юности, нарушают общественный порядок. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве», — пояснила пресс-служба.

Всех участников драки доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

«По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с законодательством», — заверили в подмосковном ГУ МВД.