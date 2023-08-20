Происшествия 20 августа 2023, 02:43 Полиция пресекла массовую драку в Ингушетии Полиция остановила массовую драку в Джейрахском районе Ингушетии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники полиции в Ингушетии оперативно пресекли массовый конфликт жителей в Джейрахском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД в своём Telegram-канале.

«Сегодня в Джейрахском районе между двумя группами жителей республики произошел конфликт. Сотрудники МВД России по Джейрахскому району и МВД по Республике Ингушетия оперативно пресекли нарушение общественного порядка и доставили участников конфликта в отделение», — указали в сообщении.

Реклама

Причиной конфликта в ведомстве назвали ранее сложившиеся неприязненные отношения. Других подробностей в пресс-службе не привели.

Отмечается, что по данному факту назначили проверку. Прокуратура взяла ее проведение под свой контроль, написал RT.

Ранее следователи возбудили дело о создании преступного сообщества и участии в нем 35 человек, которых обвинили в хищении денег из Пенсионного фонда России в Ингушетии. Злоумышленников задержали. По местам их жительства и работы провели 75 обысков.