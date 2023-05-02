Происшествия 02 мая 2023, 13:03 Полиция пресекла деятельность сети петербургских баров, в которых обманывали пьяных посетителей

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Полицейские Санкт-Петербурга пресекли деятельность баров, сотрудники которых заставляли пьяных клиентов оплачивать завышенные счета. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По версии следствия, владелец заведений нанял на работу девушек, которые на улице знакомились с состоятельными мужчинами и приглашали их выпить в якобы своих любимых барах.

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Отмечается, что сотрудники заведений выставляли пьяным посетителям неоправданно высокие счета и списывали деньги с банковских карт клиентов.