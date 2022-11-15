Происшествия 15 ноября 2022, 01:17 Полиция показала кадры штурма и перестрелки с должником из села под Анапой МВД по Краснодарскому краю показало кадры штурма и перестрелки в Цибанобалке под Анапой

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Кадры штурма дома в селе Цибанобалка под Анапой появились в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Правоохранители засняли саму перестрелку и дом после штурма.

На видео слышны звуки частой стрельбы. Выстрелы в сторону дома продолжаются в течение минуты. В конце полицейские засняли обстрелянное здание. Оно изрядно пострадало: на стенах следы от пуль, окна разбиты.

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Мужчина напал с ножом на сотрудников МВД, когда к нему пришли отключать электричество за неуплату. Он ранил двух правоохранителей, которые сопровождали работников энергосбытной компании. После этого забаррикадрировался и отстреливался от полицейских более трех часов. Сейчас мужчину ликвидировали.

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Пострадавшие находятся в больнице. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника ведомства и применении насилия в отношении полицейских.