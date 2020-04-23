Полиция поймала сбежавшего с коронавирусом. Ему грозит до двух лет тюрьмы

В Липецке 62-летний мужчина с подтвержденным COVID-19 не смог усидеть в больнице и сбежал. Его задержали и открыли дело против беглеца.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил“», — говорится в сообщении на сайте МВД Липецка.

Теперь сбежавший должен будет либо выплатить штраф, либо заняться принудительными работами. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет.

В регионе — 238 заболевших COVID-19, 62 человека выздоровели. Двоих пациентов с коронавирусом спасти не удалось.

Пациенты по всей России с подтвержденным диагнозом то и дело сбегают из больниц. Иногда ищут беглецов не только полицейские, но и врачи. Так, в Иркутской области медики устроили погоню за зараженным пациентом. Видео появилось в сети.

В Подмосковье тоже сбегали больные, их поймали в тот же день и поместили в обсерватор. А в Якутии зараженный коронавирусом погиб из-за того, что пытался сбежать. Он выпрыгнул из окна и разбился.