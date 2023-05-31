Происшествия 31 мая 2023, 02:48 Полиция поймала похитившего у пенсионеров почти 2 миллиона рублей мошенника в Приморье

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Правоохранительные органы задержали мужчину, похитившего у пенсионеров 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

В последнее время участились жалобы людей пожилого возраста на мошенников в Арсеньеве и Уссурийске. Аферисты действовали по известной системе — связывались по телефону с потенциальными жертвами и представлялись работниками оперативных служб. Далее рассказывали о страшном ДТП, в которое якобы попал родственник потерпевших. Чтобы «решить» все вопросы мошенники требовали у пенсионеров отдать им все свои деньги. Перевозкой средств занимался специальный курьер.

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Правоохранительные органы установили личность перевозчика и задержали его. Им оказался 27-летний житель Приморья, у которого уже есть судимость.

«Возбуждены четыре уголовных дела по статье „Мошенничество“. Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее полицейские задержали жителя Кургана за угон автомобиля. По данным следствия, 18-летний юноша угнал машину в темное время суток для покупки горячительных напитков.