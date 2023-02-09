Эксклюзив 09 февраля 2023, 14:27 Полиция поймала подростка, который избивал прохожих в центре Петербурга. Видео МВД: 17-летнего парня задержали за избиение прохожих в Петербурге

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Семнадцатилетний парень избивал прохожих в Санкт-Петербурге на Думской улице. Подростка задержали вечером на улице Марата, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. В распоряжении «360» оказалось видео нападения.

Судя по кадрам, молодой человек вроде бы мирно разговаривал со сверстником на улице, но неожиданно ударил его. Тот явно был в шоке и разразился ругательствами и стал отступать, однако обидчик все еще вел себя агрессивно. В конфликт вмешались и другие подростки. В драке пострадала припаркованная машина.

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В полицию позвонил местный житель, рассказавший, что нашел в соцсетях видео, на котором неизвестный избивает людей в центре города. В тот же день 35-летняя учительница-логопед рассказала правоохранителям, что 4 февраля на улице Думской незнакомец ударил по лицу ее 17-летнего сына. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам — им оказался девятиклассник школы-интерната.

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По факту происшествия возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на пять лет.