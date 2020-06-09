09 июня 2020, 11:49
Полиция поймала педофила-учителя в Ленинградской области
Сотрудники полиции Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в педофилии. Женщина написала заявление о том, что учитель музыки подверг ее дочь сексуальному насилию. Об этом сообщило ИА Nation News.
Жительница Тосненского района заявила, что репетитор по музыке, занимающийся с ее дочерью, подверг ребенка сексуальному насилию. По словам женщины, дочка неоднократно была жертвой педофила.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. Против него возбудили уголовное дело.