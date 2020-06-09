Полиция поймала педофила-учителя в Ленинградской области

Жительница Тосненского района заявила, что репетитор по музыке, занимающийся с ее дочерью, подверг ребенка сексуальному насилию. По словам женщины, дочка неоднократно была жертвой педофила.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. Против него возбудили уголовное дело.