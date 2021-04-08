Полиция поймала мужчину, продавшего пенсионерке поддельную норковую шубу

Жителя Ставрополья задержали в Петербурге. В конце марта он продал поддельную норку пожилой женщине. Об этом рассказали ИА «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Продажа подделки произошла 26 марта. Тогда к правоохранителям пришла 82-летняя петербурженка, сообщившая, что была обманута. К ней подошел неизвестный и предложил приобрести норковое изделие за 95 тысяч рублей. У нее не было таких денег наличными, поэтому она сняла их в ближайшем банкомате. Позже женщина узнала, что мех в шубе искусственный.

В связи с этим завели уголовное дело. 7 апреля мужчину задержали в районе Южного шоссе. Им оказался 38-летний мужчина из Ставрополья.