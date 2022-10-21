Полиция поймала мужчину, который сбил ребенка в Ивановской области | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 15:45 Полиция поймала мужчину, который сбил ребенка в Ивановской области

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В Ивановской области полицейские отыскали 61-летнего водителя LADA, который в среду, 19 октября, на улице Советской в Юже сбил 14-летнего школьника и скрылся с места преступления. Об этом написал «Царьград».

Мужчина наехал на ребенка в тот момент, когда мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

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