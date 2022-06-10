Полиция подтвердила гибель трех мужчин при стрельбе на фабрике в штате Мэриленд

Американец устроил стрельбу на фабрике в городе Смитсберг в штате Мэриленд (США). Местная полиция подтвердила гибель трех человек, сообщил телеканал ABC.

Вызов в экстренные службы поступил 9 июня в 14:30 (в 21:30 по московскому времени). Правоохранители выехали на предприятие Columbia Machine, производящее оборудование для разных отраслей промышленности, и обнаружили четырех жертв. Трое мужчин в возрасте 30, 31 и 50 лет скончались на месте, еще один 42-летний американец госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предполагаемый стрелок скрылся с места происшествия, но был схвачен полицией штата Мэриленд в соседнем Хагерстауне на основании описания. Во время задержания произошла перестрелка, преступник и полицейский были ранены и госпитализированы. Правоохранители также изъяли оружие, стрелок использовал полуавтоматический пистолет.

Полиция не стала раскрывать личность подозреваемого. В офисе шерифа сказали лишь, что им был 23-летним латиноамериканец, проживающий в Западной Вирджинии. Его имя назовут после официального предъявления обвинений.