Полиция Подольска арестовала местного жителя по обвинению в убийстве матери

Жителя Подольска обвиняют в убийстве матери. Мужчину в возрасте 36 лет задержала местная полиция, сообщили на официальном сайте ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 16 апреля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта на почве длительных личных неприязненных отношений нанес своей матери удар ножом в подключичную область, в результате которого она скончалась на месте происшествия. После совершенного преступления мужчина позвонил в правоохранительные органы и сообщил о случившемся», — сообщили представители ведомства.

Сотрудники областного СК уже осмотрели место происшествия, а также допросили обвиняемого и свидетелей. В данный момент ведомство поводит несколько экспертиз, которые помогут установить причастность подозреваемого к преступлению. Расследование дела еще не завершено, уточнили в ведомстве.