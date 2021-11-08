Полиция Подмосковья задержала подростка на иномарке, сбившего школьника

Водитель автомобиля Volkswagen врезался в припаркованный BMW, а после сбил на переходе 12-летнего школьника в рабочем поселке Дрожжино в Ленинском городском округе Московской области. Как сообщила пресс-служба главка областного МВД, по подозрению в двух авариях задержали 16-летнего школьника из Москвы.

По данным ведомства, первую аварию водитель иномарки совершил на Новом шоссе. Он не справился с управлением и сначала врезался в припаркованный автомобиль BMW, а после сбил школьника, шедшего по пешеходному переходу.

Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу с множественными травмами. Водитель Volkswagen с места ДТП скрылся.

Оперативники установили, что за рулем иномарки, предположительно, находился 16-летний москвич. В ближайшее время он даст показания в присутствии родителей или других законных представителей. Пока полицейские проводят проверку, по итогам которой примут решение о заведении уголовного дела.