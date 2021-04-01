Полиция подключилась к делу об отравлении омлетом на яде от тараканов

Три жителя Петербурга пожарили омлет на яде от тараканов вместо масла. Они попали в больницу. Один умер, за жизнь двоих борются врачи.

Случай произошел в Красносельском районе вечером 31 марта в районе проспекта Ветеранов. Ребята почувствовали недомогание после очередного приема пищи. Врачи диагностировали отравление, сообщил Рitеr.Тv. Рассказали, что пища была отравлена неизвестным человеком. На данный момент устанавливается точная причина смерти. Следователи изъяли посуду и другие улики, добавили «Невские новости».