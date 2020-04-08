08 апреля 2020, 15:28
Полиция Петербурга завела уголовное дело по факту вандализма в храме на Васильевском острове
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в вандализме в храме на Васильевском острове. Об этом написал сайт Kp.ru.
Ранее, 29 марта, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на стенах обнаружили надписи. Настоятель обратился в полицию, сообщил RT.
Полицейские завели уголовное дело. 7 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого у дома 62 по 15-й линии Васильевского острова.
Проверка и расследование продолжаются. Подозреваемому грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.