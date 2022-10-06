Полиция Петербурга задержала жителя Купчино за стрельбу в соседа | 360°

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Полиция Петербурга задержала жителя Купчино за стрельбу в соседа

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Во Фрунзенском районе Петербурга полиция задержала мужчину, который стрелял в своего соседа. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник, 4 октября, в полицейский участок поступило сообщение о том, что в доме на Софийской улице были слышны звуки выстрелов. Прибывшие на место ЧП стражи порядка выяснили, что 61-летний мужчина поссорился с 36-летним соседом и выстрелил из пускового устройства «сигнал охотника».

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Подозреваемого задержали. По факту случившегося заведено уголовное дело.

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Санкт-Петербург

Стрельба

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