Полиция Петербурга задержала таксиста, избившего пассажира | 360°

Происшествия 09 сентября 2022, 15:35 Поделиться Telegram

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Viber Полиция Петербурга задержала таксиста, избившего пассажира

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В Красносельском районе Петербурга водитель такси избил пассажира во время ссоры. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Об этом написал «Мэшсити» со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел 3 сентября в районе пересечения Петергофского шоссе и улицы Десантников. Пострадавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в такси, чтобы доехать домой. Во время дороги между ним и водителем завязалась ссора, которая переросла в драку.

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Потерпевший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По факту избиения было возбуждено уголовное дело. Водителя такси задержали.

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