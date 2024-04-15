Происшествия 15 апреля 2024, 12:35 Полиция Петербурга задержала семью, которая выращивали в доме марихуану

Читать 360tv в

В Петергофе полицейские задержали 61-летнего мужчину и его 41-летнюю дочь, которые выращивали в доме на улице Озерковой марихуану. Об этом сообщил Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД региона.

Правоохранители изъяли девять контейнеров с марихуаной общим весом почти 1,5 килограмма. В доме также нашли оборудование для полива и выращивания растений.

Реклама

В отношении обоих членов семьи возбудили уголовное дело. Мужчину поместили под стражу, а его дочь отпустили под подписку о невыезде.