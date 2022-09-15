Полиция Петербурга задержала подозреваемых в угоне автомобиля | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

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Viber Полиция Петербурга задержала подозреваемых в угоне автомобиля

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В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в автоугоне. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, компания в момент задержания находилась в салоне автомобиля.

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Задержанных доставили в отделение полиции. Уточняется, что автомобиль был угнан в Пушкинском районе города.

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