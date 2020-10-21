Полиция Петербурга задержала подозреваемых в нападении с ножом на юношу

По версии следствия, 15 октября около 08:15 на улице Пограничника Гарькавого студент шел на учебу в колледж, когда двое мужчин в нетрезвом состоянии напали на него с ножом. У парня зафиксировано большое число колото-резаных ран на шее, груди и спине. Специалисты расценили увечья как тяжкий вред здоровью, который угрожает жизни пострадавшего.

Уточняется, что злоумышленники убежали с места происшествия. Их поймали во вторник, 20 октября, в поселке Гречухино Приозерского района Ленинградской области. Один из них оказался гражданином Белоруссии без регистрации в России, а второй — жителем поселка Лужайка Выборгского района Ленинградской области.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».