22 июля 2022, 14:30
Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве 43-летней женщины
В Санкт-Петербурге полиция вышла на след подозреваемого в убийстве местной жительницы. Об этом написали «Невские новости».
Происшествие случилось 20 июля на проспекте Луначарского. К правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что нашла тело 43-летней подруги в ее квартире. У убитой были обнаружены многочисленные гематомы.
Правоохранители выяснили, что предполагаемый преступник был ранее судим и отбывал срок по статье за убийство. В настоящий момент он задержан.