Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве 43-летней женщины

В Санкт-Петербурге полиция вышла на след подозреваемого в убийстве местной жительницы. Об этом написали «Невские новости».

Происшествие случилось 20 июля на проспекте Луначарского. К правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что нашла тело 43-летней подруги в ее квартире. У убитой были обнаружены многочисленные гематомы.

Правоохранители выяснили, что предполагаемый преступник был ранее судим и отбывал срок по статье за убийство. В настоящий момент он задержан.