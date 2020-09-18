Полиция Петербурга задержала подозреваемого в попытках изнасилования школьниц

Подозреваемого в попытках изнасилования и ограбления школьниц задержали в Санкт-Петербурге. Им оказался ранее судимый 36-летний мужчина, сообщили в пресс-службе СК РФ по городу.

По версии следствия, 9 сентября подозреваемый в Петродворцовом районе напал на 13-летнюю восьмиклассницу. Злоумышленник попытался похитить у нее мобильный телефон стоимостью 25 тысяч рублей. Девочке удалось отбиться от мужчины и сбежать.

В тот же день предполагаемый преступник напал на другую девочку 15 лет и стал угрожать ножом. Правоохранители уточнили, что он пытался изнасиловать школьницу. Полицейские задержали подозреваемого на месте, пишет ИА «Невские новости».

В отношении жителя Петербурга завели уголовные дела по статьям УК РФ о разбое, насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование.