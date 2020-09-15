Полиция Петербурга задержала подозреваемого в нападении с ножом возле школы

Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в нападении с ножом возле одной из местных школ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Уточняется, что вечером в субботу, 12 сентября, к представителям правоохранительных органов обратился 24-летний молодой человек. Он рассказал, что на спортивной площадке школы на Авангардной улице злоумышленник ударил его ножом в грудь. Приятель заявителя получил ранение шеи, пишет ИА «Невские Новости».

Спустя некоторое время стражи порядка поймали нападавшего. Им оказался молодой человек 1994 года рождения. Его доставили в полицию и посадили в специальное помещение для содержания задержанных за хулиганство лиц. Мужчину с ножевой раной шеи госпитализировали.

14 сентября по факту произошедшего завели уголовное дело.