Происшествия 14 июня 2023, 13:45 Полиция Петербурга задержала пьяную женщину, которая на своем авто протаранила три машины

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В Ленобласти полицейские задержали 37-летнюю женщину, которая повредила три машины. Об этом сообщил «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Случай произошел вечером 12 июня в поселке Бугры. Женщина в состоянии алкогольного опьянения села за руль SsangYong и задела сразу три автомобиля.

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Виновницу ДТП отвезли в участок. Там на нее составили протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».