Полиция Петербурга задержала наркодилеров в Калининском районе города | 360°

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Полиция Петербурга задержала наркодилеров в Калининском районе города

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В Калининском районе Санкт-Петербурга правоохранители задержали 41-летнего и 47-летнего горожан, которые имели при себе более 500 граммов наркотиков. Об этом написал сайт «МК в Питере».

Как уточнили в правоохранительных органах, во врея задержания мужчины находились в автомобиле на улице Софьи Ковалевской.

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В отделении полиции выяснилось, что наркодилеры ранее были судимы, в том числе за распространение наркотиков. На данный момент они находятся в изоляторе.

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Наркотики

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