Происшествия 15 мая 2023, 16:30 Полиция Петербурга задержала мужчину, который пытался ограбить магазин

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали жителя Башкортостана, который пытался ограбить магазин, угрожая продавщице бутылкой. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник ворвался в кафе на Разъезжей улице и потребовал у сотрудницы заведения отдать ему деньги из кассы. Мужчина сделал из бутылки «розочку» и пытался напугать кассира.

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Его задержали у дома № 35 на Пражской улице. По факту случившегося заведено уголовное дело.