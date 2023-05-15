15 мая 2023, 16:30
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пытался ограбить магазин
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали жителя Башкортостана, который пытался ограбить магазин, угрожая продавщице бутылкой. Об этом написали «Невские новости».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник ворвался в кафе на Разъезжей улице и потребовал у сотрудницы заведения отдать ему деньги из кассы. Мужчина сделал из бутылки «розочку» и пытался напугать кассира.
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Его задержали у дома № 35 на Пражской улице. По факту случившегося заведено уголовное дело.
Санкт-Петербург
Ограбления
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