Происшествия 15 июня 2023, 15:33 Полиция Петербурга задержала мужчину, который избил прохожего на проспекте Просвещения

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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в избиении прохожего. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, случай произошел накануне на проспекте Просвещения около дома № 46. Молодой человек вместе с другом напали на прохожего. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Задержанный оказался ранее судимым за грабеж и разбой. Сейчас полицейские разыскивают его друга.