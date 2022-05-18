Полиция Петербурга задержала мигранта, похитевшего арендованный автомобиль

В Санкт-Петербурге на улице Белы Куна был задержан 29-летний мигрант, объявленный в международный розыск. Об этом написали «Невские новости».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина похитил арендованный автомобиль, а позже вынес из частного дома в Белгородской области полтора миллиона рублей.

Ранее он был объявлен в международный розыск за преступления, совершенные в другой стране.