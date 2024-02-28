Происшествия 28 февраля 2024, 14:40 Полиция Петербурга задержала двух человек, стрелявших из окна квартиры на проспекте Маршала Захарова

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В ночь с 27 на 28 февраля полиция Петебрурга задержала двух мужчин, которые стреляли из окна квартиры на проспекте Маршала Захарова. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по городу.

Сотрудники Росгвардии помогли полицейским оцепить место происшествия. Нарушителями порядка оказались двое мужчин в возрасте 38 и 39 лет. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Дома у стрелявших был обнаружен автомат. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.