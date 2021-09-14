Полиция Петербурга задержала 21-летнего мужчину, совратившего школьницу

В полицию Санкт-Петербурга обратилась пенсионерка с заявлением о том, что ее 15-летнюю подопечную совратил некий мужчина. У девочки во время медосмотра в женской консультации была выявлена беременность сроком 14,5 недели, сообщили «Невские новости».

По словам источника из правоохранительных органов, 13 сентября на Заводской улице был задержан 21-летний молодой человек, которого подозревают в совращении школьницы.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследуются все детали инцидента.