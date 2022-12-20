Происшествия 20 декабря 2022, 14:43 Полиция Петербурга установила личности подростков, которые избили своего сверстника

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В Петербурге полиция отыскала подростков, которые в середине ноября избили своего сверстника на Лиговском проспекте. Об этом сообщили «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на причастных к преступлению школьников в возрасте от 15 до 17 лет было заведено уголовное дело.

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На данный момент все четверо подростков отпущены домой под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

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