Происшествия 22 февраля 2023, 14:52 Полиция Петербурга разыскивает мужчину, надругавшегося над пятилетней племянницей

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В Петербурге разыскивают 19-летнего молодого человека по подозрению в надругательстве над пятилетней сводной племянницей. Об этом сообщила Neva.Today.

В правоохранительные органы обратилась 30-летняя мать девочки. Она узнала, что над ее дочерью совершили сексуальное насилие. Подозрение пало на 19-летнего сводного брата петербурженки.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемого ищут.

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