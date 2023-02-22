22 февраля 2023, 14:52
Полиция Петербурга разыскивает мужчину, надругавшегося над пятилетней племянницей
В Петербурге разыскивают 19-летнего молодого человека по подозрению в надругательстве над пятилетней сводной племянницей. Об этом сообщила Neva.Today.
В правоохранительные органы обратилась 30-летняя мать девочки. Она узнала, что над ее дочерью совершили сексуальное насилие. Подозрение пало на 19-летнего сводного брата петербурженки.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемого ищут.
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