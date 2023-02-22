22 февраля 2023, 13:49
Полиция Петербурга проверит ДТП, в котором пострадал восьмиклассник
Сотрудники полиции Выборгского района Санкт-Петербурга проведут проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний мальчик. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Авария произошла днем в понедельник. Ученик 8 класса гимназии переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, в результате чего попал под трамвай.
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Отмечается, что мальчика госпитализировали с сотрясением мозга и отравлением неизвестным психотропным веществом.
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