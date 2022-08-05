Полиция Петербурга поймала пьяного похитителя арбузов

Полиция Петербурга задержала вора арбузов в Пушкинском районе города. Инцидент произошел в четверг, 4 августа, в 22:19. Об этом написало издание «Петроград».

Как выяснили правоохранители, грабитель зашел в магазин «Овощи и Фрукты» и, угрожая пистолетом продавцу, попытался похитить два арбуза. На попытки продавца помешать вору, мужчина выстрелил в его сторону около 10 раз, а затем скрылся на автомобиле Toyota Corolla.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Он оказался пьян.

Продавца магазина с ранениями доставили в больницу. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.