Происшествия 29 марта 2024, 12:11 Полиция Петербурга остановила иномарку с наркотиками в Приморском районе города

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В Приморском районе Санкт-Петербурга правоохранители остановили водителя Hyundai Solaris, который перевозил в своем автомобиле запрещенное вещество. Об этом написал Piter.TV.

Задержание произошло у дома № 53 на улице Планерной. В иномарке обнаружили электронные весы, упаковочный материал и два полимерных запаянных свертка с мефедроном.

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По факту обнаружения наркотических веществ заведено уголовное дело.