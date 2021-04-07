Полиция Петербурга обнаружила отнявшего сумку с деньгами у прохожего

Првоохранители задержали подозреваемого в ограблении прохожего 7 апреля. Об этом рассказал и ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция сообщила, что к ним за помощью обратился мужчина и рассказал об ограблении в районе проспекта Просвещения. Незнакомец отобрал у него сотовый телефон и сумку, в которой находились около 60 тысяч рублей.

Грабителя задержали рядом с проспектом Энгельса. Им оказался мужчина 1993 года рождения, который ранее не раз привлекался. На него завели уголовное дело.