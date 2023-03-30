Происшествия 30 марта 2023, 13:14 Полиция Петербурга начала проверку после гибели двух мальчиков в Финском заливе МВД: проводится проверка после гибели двух мальчиков в Финском заливе

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Петербургская полиция начала проверку после гибели двух мальчиков в Василеостровском районе. Об этом сайту kp.ru рассказали в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители рассказали, что вечером 29 марта в дежурную часть поступило два заявления о пропаже детей: учеников первого и шестого классов. Родители рассказали, что приятели ушли на прогулку и до сих пор не вернулись.

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По предварительным данным, школьники играли у кромки воды и случайно скатились по льдинам в полынью у намыва Васильевского острова. Скорее всего, дети погибли от переохлаждения, так как глубина там небольшая.

«По данному факту полиция проводит проверку», — отметили в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Тела двух пропавших в Петербурге мальчиков нашли в Финском заливе. Старший мальчик зачем-то взял с собой на прогулку роликовые коньки, хотя погода в городе еще по-зимнему холодная.