Полиция Пермского края начала расследование в связи с гибелью рабочего на предприятии | 360°

07 ноября 2022, 12:49
Полиция Пермского края начала расследование в связи с гибелью рабочего на предприятии
В Пермском крае во время работ по очистке конвейера на предприятии погиб рабочий. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной госинспекции труда.
В ведомстве пояснили, что транспортерщика затянуло под ролик. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Реклама
Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств гибели рабочего.
Реклама
Пермский край
Реклама
Реклама