Полиция Пермского края начала расследование в связи с гибелью рабочего на предприятии | 360°

Происшествия

07 ноября 2022, 12:49

Полиция Пермского края начала расследование в связи с гибелью рабочего на предприятии

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В Пермском крае во время работ по очистке конвейера на предприятии погиб рабочий. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной госинспекции труда.

В ведомстве пояснили, что транспортерщика затянуло под ролик. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств гибели рабочего.

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Пермский край

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