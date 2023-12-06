Происшествия 06 декабря 2023, 16:09 Полиция Перми задержала мужчину, нападавшего на женщин и девочек в подъездах

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В Перми правоохранители задержали мужчину, который совершал нападение на незнакомых девушек в подъездах и лифтах домов. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Три сообщения о нападении поступили в полицейский участок 5 декабря. Женщина и две несовершеннолетних девочки рассказали, что их преследовал неизвестный мужчина. Все это происходило в Дзержинском районе города.

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Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.