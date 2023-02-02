Происшествия 02 февраля 2023, 15:16 Полиция Перми поймала двух ограбивших школьников приятелей

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В Перми задержали двух молодых людей, которые ограбили школьников на улице. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

К двум 14-летним школьникам на улице подошли молодые люди и отобрали у них телефоны. Родители пострадавших обратились в полицию. Правоохранители оперативно задержали грабителей.

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Один из телефонов оставил себе злоумышленник, второй — молодые люди собирались продать. Оба признались в преступлении. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».