02 февраля 2023, 15:16
Полиция Перми поймала двух ограбивших школьников приятелей
В Перми задержали двух молодых людей, которые ограбили школьников на улице. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.
К двум 14-летним школьникам на улице подошли молодые люди и отобрали у них телефоны. Родители пострадавших обратились в полицию. Правоохранители оперативно задержали грабителей.
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Один из телефонов оставил себе злоумышленник, второй — молодые люди собирались продать. Оба признались в преступлении. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Преступления
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