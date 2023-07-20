Происшествия 20 июля 2023, 15:29 Полиция Пензы задержала подростка на мотоцикле после погони

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Полиция Пензы огранизовала погоню за несовершеннолетним мотоциклистом, который ехал без шлема. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Ситуация произошла 19 июля около 11 часов вечера. Полиция увидела водителя мотоцикла, который передвигался без шлема. На просьбу остановиться владелец транспортного средства начал вести себя неадекватно. Он кричал, разгонялся и ездил по кругу, чем представлял опасность для других участников движения.

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Инспекторы ГИБДД начали преследовать мотоциклиста. Спустя время молодой человек не справился с управлением и упал. Он попытался поднять транспортное средство, однако один из сотрудников органов отбросил мотоцикл в сторону. Подростка удалось задержать, но он продолжил сопротивляться. На помощь полицейскому пришел его напарник.