Полиция Пензы задержала мужчину, подозреваемого в убийстве друга

По данным следствия, подозреваемый в день своего рождения пришел на празднование в гости к другу. Во время застолья хозяин квартиры сказал что-то оскорбительное о родителях именинника. В результате тот несколько раз ударил оппонента ножом.

«Шансов выжить у потерпевшего не было — он полученных ранений он скончался на месте», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД России.

В отношении задержанного завели уголовное дело.