24 декабря 2020, 15:27
Полиция Пензы задержала мужчину, подозреваемого в убийстве друга
Полиция Пензы задержала мужчину, подозреваемого в убийстве друга. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
По данным следствия, подозреваемый в день своего рождения пришел на празднование в гости к другу. Во время застолья хозяин квартиры сказал что-то оскорбительное о родителях именинника. В результате тот несколько раз ударил оппонента ножом.
«Шансов выжить у потерпевшего не было — он полученных ранений он скончался на месте», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД России.
В отношении задержанного завели уголовное дело.