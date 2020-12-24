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    24 декабря 2020, 15:27

    Полиция Пензы задержала мужчину, подозреваемого в убийстве друга

    Дарья Морозова

    Полиция Пензы задержала мужчину, подозреваемого в убийстве друга. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

    По данным следствия, подозреваемый в день своего рождения пришел на празднование в гости к другу. Во время застолья хозяин квартиры сказал что-то оскорбительное о родителях именинника. В результате тот несколько раз ударил оппонента ножом.

    «Шансов выжить у потерпевшего не было — он полученных ранений он скончался на месте», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД России.

    В отношении задержанного завели уголовное дело.