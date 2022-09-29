Полиция Пензы задержала мужчину, который украл ноутбук у своего приятеля | 360°

Все новости

Спецоперация

29 сентября 2022, 17:00

Игорь Скляр назвал вбросом слова о самомобилизации

Мир

29 сентября 2022, 16:59

Захарова заявила, что вопрос возобновления инспекций в рамках СНВ-3 рассматривается

Реклама

Мир

29 сентября 2022, 16:45

Минобороны Белоруссии опровергло проведение мобилизации

Подмосковье

29 сентября 2022, 16:45

Завод прикорма для рыб в Кашире обеспечили надежным электроснабжением

Мир

29 сентября 2022, 16:41

Система ПВО сработала в Новой Каховке

Общество

29 сентября 2022, 16:27

Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине — Захарова

Подмосковье

29 сентября 2022, 16:17

Камеры с распознаванием лиц установили на станции электричек в Подольске

Общество

29 сентября 2022, 16:13

Фейк: россиянам, уехавшим в Грузию, в военный билет ставят печать с надписью «Дезертир»

Спецоперация

29 сентября 2022, 16:09

Названа замена смертной казни в ДНР после вхождения в состав России

Происшествия

29 сентября 2022, 16:19

Полиция Пензы задержала мужчину, который украл ноутбук у своего приятеля

Читать 360tv в

Сотрудники УМВД города Пензы задержали 39-го мужчину, который похитил ноутбук у своего 62-летнего друга. Об этом написало ИА «Пенза-пресс».

Мужчина совершил кражу в квартире приятеля, когда тот пригласил его в гости.

Реклама

Во время допроса в отделении полиции местный житель сознался в содеянном. Вернуть ноутбук своему знакомому он не смог, поскольку продал его незнакомцу, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Реклама

За содеянное преступление мужчине может грозить до двух лет заключения.

Пенза

Кражи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама