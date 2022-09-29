Полиция Пензы задержала мужчину, который украл ноутбук у своего приятеля | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 16:19 Поделиться Telegram

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Viber Полиция Пензы задержала мужчину, который украл ноутбук у своего приятеля

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Сотрудники УМВД города Пензы задержали 39-го мужчину, который похитил ноутбук у своего 62-летнего друга. Об этом написало ИА «Пенза-пресс».

Мужчина совершил кражу в квартире приятеля, когда тот пригласил его в гости.

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Во время допроса в отделении полиции местный житель сознался в содеянном. Вернуть ноутбук своему знакомому он не смог, поскольку продал его незнакомцу, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

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За содеянное преступление мужчине может грозить до двух лет заключения.

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