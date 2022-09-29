Полиция Пензы задержала мужчину, который украл ноутбук у своего приятеля | 360°

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Спецоперация
29 сентября 2022, 17:00
Игорь Скляр назвал вбросом слова о самомобилизации
Мир
29 сентября 2022, 16:59
Захарова заявила, что вопрос возобновления инспекций в рамках СНВ-3 рассматривается
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Мир
29 сентября 2022, 16:45
Минобороны Белоруссии опровергло проведение мобилизации
Подмосковье
29 сентября 2022, 16:45
Завод прикорма для рыб в Кашире обеспечили надежным электроснабжением
Мир
29 сентября 2022, 16:41
Система ПВО сработала в Новой Каховке
Общество
29 сентября 2022, 16:27
Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине — Захарова
Подмосковье
29 сентября 2022, 16:17
Камеры с распознаванием лиц установили на станции электричек в Подольске
Общество
29 сентября 2022, 16:13
Фейк: россиянам, уехавшим в Грузию, в военный билет ставят печать с надписью «Дезертир»
Спецоперация
29 сентября 2022, 16:09
Названа замена смертной казни в ДНР после вхождения в состав России