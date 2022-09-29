Полиция Пензы задержала мужчину, который угрожал возлюбленной ножом | 360°

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Полиция Пензы задержала мужчину, который угрожал возлюбленной ножом

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В региональном УМВД Пензы рассказали о задержании 39-летнего мужчины, который угрожал своей возлюбленной расправой. Об этом написало ИА «Пенза-пресс».

Об угрозах полиции рассказала 39-летняя местная жительница. Она призналась, что во время ссоры ее возлюбленный угрожал ей ножом.

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Мужчину задержали. Он уже дал признательные показания.

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Пенза

Полиция

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